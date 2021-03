Lazio: Europa Verde, bene svolta ecologista in regione, serve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nascita del nuovo assessorato alla Transizione ecologica nella nostra Regione è una buona notizia". Lo dichiara, in una nota, i co-portavoce dei Verdi del Lazio, Nando Bonessio e Laura Russo, insieme al Consigliere regionale Marco Cacciatore. "Per essere davvero utile, questo assessorato dovrà contenere tutte quelle competenze necessarie a imprimere alla Regione Lazio una decisa svolta ecologista - si legge nella nota -. Già qualche mese fa, con l'ingresso in maggioranza del nostro Consigliere Marco Cacciatore, abbiamo assistito a un importante cambiamento di direzione che ha portato importanti risultati. È importante lasciare da parte operazioni di greenwashing, lanciando invece una vera conversione ecologica del Lazio. Prendiamo atto che, dopo l'ingresso di Europa Verde, alla maggioranza si sia aggiunto anche il M5S. Speriamo che questo ulteriore allargamento possa rafforzare lo sforzo che stiamo facendo per rivedere in senso ecologista la strategia per le grandi opere e le infrastrutture con le relative richieste economiche di risorse dal Recovery Fund". (segue) (Com)