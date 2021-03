Lazio: Europa Verde, bene svolta ecologista in regione, serve (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo lavorare, – spiegano gli ecologisti, – per migliorare il Piano regionale degli investimenti sulla mobilità, ora eccessivamente sbilanciato verso opere stradali, relegando gli investimenti sul trasporto pubblico e in particolare su ferro a un contesto di eccessiva marginalità. Su queste basi si può costruire tutti insieme una vera transizione ecologica. Come Europa Verde, rimarremo concentrati per assicurare alle cittadine e ai cittadini del Lazio un futuro ecosostenibile. La lotta al Covid per difendere la salute di tutte e di tutti rimane la priorità – concludono Bonessio, Russo e Cacciatore, – che deve essere accompagnata dal forte sostegno a tutti coloro che sono in difficoltà nella nostra Regione puntando in primo luogo sugli investimenti Verdi. Nessuno deve essere lasciato indietro". (Com)