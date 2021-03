Milano: Del Corno, amministrazione pronta a partire a maggio con 'Milano che spettacolo'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano, che spettacolo!". È questo il titolo dell'iniziativa pensata e approvata oggi dalla Giunta per sostenere e rilanciare il comparto cittadino dello spettacolo, così duramente colpito dalla drammatica crisi pandemica che, dal 24 febbraio 2020, ha causato il fermo dell'attività di tutto il settore dello spettacolo dal vivo per 8 mesi su 12. Dati di recente pubblicazione relativi all'impatto della pandemia sull'economia italiana (Cgia Mestre) evidenziano come il comparto dello spettacolo e della musica dal vivo registri variazioni in negativo del fatturato che vanno dal 70 ad oltre il 90 per cento rispetto all'anno precedente: un'emergenza economica e culturale che coinvolge migliaia di operatori e artisti, con un'incidenza sul territorio lombardo e milanese di eccezionale gravità. Il Dpcm in vigore dal 6 marzo al 6 aprile conferma la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri locali o spazi all'aperto. Entro fine marzo saranno pubblicati gli avvisi per individuare sponsor e partner tecnici per l'attuazione delle 4 azioni corrispondenti ai 4 obiettivi. Entro fine aprile saranno pubblicati gli esiti e a maggio l'Amministrazione sarà pronta ad avviare il progetto. Naturalmente, l'iniziativa partirà quando le misure di contrasto all'epidemia, e le conseguenti determinazioni assunte per la ripresa delle attività di spettacolo dal vivo, lo permetteranno. (segue) (Com)