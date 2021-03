Milano: Del Corno, amministrazione pronta a partire a maggio con 'Milano che spettacolo' (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso del 2020 l'Amministrazione Comunale ha messo in campo molte iniziative volte a sostenere il comparto, anche facendosi portatore delle sue esigenze presso il Ministero, e a contrastare per quanto possibile gli effetti negativi generati dalla sospensione delle attività. Sono stati attivati interventi sia di carattere economico, come l'erogazione di contributi di ristoro a valere sul Fondo di Mutuo Soccorso, che di carattere organizzativo e promozionale, come il palinsesto 'Aria di Cultura' e la rassegna Estate Sforzesca 2020 – ha dichiarato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno –. 'Milano che spettacolo!' vuole essere uno strumento di accompagnamento del rilancio dello spettacolo a Milano, un mezzo per sostenere e coordinare, non appena la situazione pandemica lo permetterà, le iniziative culturali e di spettacolo, non solo per essere accanto agli operatori nella difficile ripresa delle attività, ma anche per riavvicinare il pubblico ai luoghi dello spettacolo, stimolando il desiderio di vivere di nuovo l'esperienza unica dello spettacolo live". (Com)