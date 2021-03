Decreto Sostegno: Amitrano (M5s), indispensabile ci sia aumento risorse per "anno bianco" autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima della crisi che ha portato alla sua caduta il governo Conte II, grazie all'impegno diretto del Movimento 5 stelle, aveva previsto che fra le varie misure da inserire in quello che si chiamerà decreto Sostegno vi fosse anche l'incremento di 1,5 miliardi di euro del Fondo, istituito con la legge di Bilancio 2021, per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti". Lo afferma in una nota Alessandro Amitrano, deputato del M5s membro della commissione Lavoro. "Incremento che porterebbe la dotazione del Fondo a 2,5 miliardi garantendo loro un 'anno bianco'. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, che dovrà contenere l'allargamento degli strumenti di sostegno al reddito ad autonomi e professionisti, come in parte già avvenuto con l'Iscro, per il M5s è dunque indispensabile che questo intervento sia inserito nel decreto, sul cui varo abbiamo già chiesto e ribadiamo la necessità di un'accelerazione".(Com)