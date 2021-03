Lazio: Manzi (Ali), auguri neo assessora Corrado e buon lavoro alla nuova giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro alla nuova giunta della Regione Lazio presentata questa mattina dal presidente Zingaretti. La nuova squadra, che vede la nomina di assessori del Movimento 5 stelle, e il documento programmatico posto a base dell'accordo di maggioranza rappresentano un evento di grande rilievo e una grande opportunità per il Lazio". Lo dichiara in una nota il presidente di Ali, lega delle Autonomie locali del Lazio, Bruno Manzi. "Le sfide aperte e che sono difronte alla comunità laziale per la modernizzazione del sistema territoriale hanno bisogno del più ampio possibile coinvolgimento delle forze politiche che condividono valori e obiettivi - aggiunge -. Vorrei rivolgere le mie congratulazioni e auguri di buon lavoro alla neo assessora Roberta Lombardi, alla quale è stata affidata la delega alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, e, in modo particolare, all'assessora Valentina Corrado, che assume la delega al Turismo, Enti locali e Semplificazione amministrativa, con l'auspicio che si possa avviare in tempi rapidi una proficua collaborazione nell'interesse degli Enti locali e delle comunità locali del Lazio", conclude. (Com)