Lazio: Novelli (M5s), auguri a nuovi assessori Lombari e Corrado

- "Congratulazioni a Roberta Lombardi e a Valentina Corrado che oggi sono state nominate rispettivamente assessori alla transizione ecologica ed al turismo ed enti locali. Siamo la prima Regione che istituisce l'assessorato alla transizione ecologica, che va di pari passo con l'intuizione assolutamente innovativa avuta da Beppe Grillo a livello nazionale". Lo dichiara in una nota Valerio Novelli, consigliere M5s alla Regione Lazio e presidente della commissione agricoltura e ambiente. "Conosco Roberta da tanti anni, la sua esperienza e professionalità è fuori discussione e sono sicuro che saprà fare un ottimo lavoro. Da presidente della commissione Ambiente sono maggiormente soddisfatto per questo incarico, poiché ci sarà un binomio fondamentale per il Movimento 5 stelle tra la mia presidenza e l'assessorato, al fine di incidere in maniera decisiva sulle politiche ambientaliste della Regione Lazio - aggiunge Novelli -. Come sono sicuro che saprà fare un lavoro altrettanto egregio anche Valentina Corrado, nuovo Assessore al Turismo ed agli Enti Locali. Un'esperienza maturata anche per lei tra i banchi della Pisana da ormai otto anni, dove ha portato avanti sempre con coraggio ed impegno numerose battaglie. Lavoreremo insieme per perseguire gli obiettivi a sostegno dei cittadini laziali".(Com)