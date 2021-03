Covid: Ronzulli, bene Draghi, FI pronta a fare sua parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le novità annunciate dal presidente Draghi vanno nella direzione giusta. Alla sicurezza sanitaria, da raggiungere vaccinando a tappeto e in tutti i luoghi possibili come Forza Italia chiede da tempo, bisogna far coincidere interventi immediati per aiutare anche economicamente famiglie, lavoratori e imprese". Lo afferma, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli. "I risarcimenti a tutte le attività chiuse o che registrano importanti perdite di fatturato, abbandonando il criterio dei codici Ateco, devono diventare finalmente immediati e siamo fiduciosi che, come annunciato dal Presidente del Consiglio, questo possa verificarsi già dalla prossima settimana - sottolinea -. Noi siamo pronti a fare la nostra parte e a sostenere in Parlamento un nuovo scostamento di bilancio per reperire le risorse necessarie ad aiutare chi è in difficoltà e a favorire la ripresa dell'economia". (com)