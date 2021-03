India-Cina: confini, impegno a dialogare per “disimpegno di tutti i punti di frizione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi la 21ma riunione del Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento India-Cina sugli affari di confine (Wmcc). Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. La delegazione è stata guidata dal sottosegretario aggiunto degli Esteri Naveen Srivastava, mentre quella cinese dal direttore generale del dipartimento degli Affari oceanici e di confine del ministero degli Esteri Hong Liang. I delegati, si legge nella nota, hanno avuto una “discussione approfondita” sulle questioni rimanenti dopo il completamento del disimpegno delle truppe in prima linea dalle rive nord e sud del lago Pangong, nel settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), la zona contesa. Le parti hanno concordato, assumendo come guida il recente colloquio telefonico tra i ministri degli Esteri, l’indiano Subrahmanyam Jaishankar e il cinese Wang Yi, di continuare a dialogare per raggiungere una soluzione accettabile per entrambe per il “completo disimpegno di tutti i punti di frizione al più presto” e per il ripristino della pace e della tranquillità nelle aree di frontiera. Infine, è stato convenuto di mantenere una stretta comunicazione attraverso i canali diplomatici e militari. Sarà convocata al più presto l’undicesimo ciclo di colloqui tra comandanti per lavorare al disimpegno dei restanti punti di frizione. La riunione è stata la settima dallo scorso giugno, quando è esplosa la tensione al confine. La precedente si era tenuta il 18 dicembre. (segue) (Inn)