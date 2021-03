Covid: M5s, rivalutare chiusura nidi e materne in zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori lombardi del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli e Simona Nocerino dichiarano in una nota: "In vista del passaggio in zona rossa di molte regioni, Lombardia compresa, chiediamo al governo di rivalutare la chiusura in zona rossa anche di asili nido e scuole materne. I dati epidemiologici diffusi da Assonidi-Confcommercio dimostrano una bassissima incidenza di contagi nei nidi in Lombardia e il successo del sistema dei cosiddetti gruppi bolla. Contrariamente al lockdown di un anno fa, oggi gran parte delle attività lavorative proseguono e quindi la chiusura nelle zone rosse dei nidi e delle scuole materne mette in grave difficoltà i genitori lavoratori, sia in presenza che in smart working. Le famiglie con bambini piccoli a casa sono costrette a ricorrere ai nonni o baby sitter, in entrambi i casi con maggiori rischi di diffusione del virus. Non possiamo far ripartire l'economia del nostro Paese se i genitori-lavoratori non sono messi nelle condizioni di lavorare". (Com)