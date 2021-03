Ruanda: Covid, Unhcr plaude a vaccinazione rifugiati e richiedenti asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la pandemia di Covid-19 che continua a minacciare la vita e i diritti dei rifugiati, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) accoglie con favore la vaccinazione di 416 rifugiati effettuata questa settimana dal governo del Ruanda, uno dei primi Paesi in Africa a farlo. Lo si legge in un comunicato stampa diffuso oggi dall'agenzia Onu. Quasi un anno dopo il primo caso di Covid-19 registrato nel Paese, e come parte della campagna vaccinale nazionale, il ministero della Sanità ruandese ha vaccinato 224 rifugiati residenti nel centro del Meccanismo per il transito di emergenza (Etm) a Gashora e 192 rifugiati in sei insediamenti di rifugiati che lavorano in prima linea contro la pandemia come operatori sanitari comunitari e addetti alle pulizie o alla sicurezza negli ambulatori. Una settimana dopo l’inizio della campagna in Ruanda sono state vaccinate contro il Covid-19 circa 230 mila persone. “Apprezziamo che il Ruanda abbia incluso i rifugiati nella sua risposta alla pandemia”, ha detto Clementine Nkweta-Salami, direttore dell’ufficio regionale dell’Unhcr per l’Africa orientale, il Corno d’Africa e i Grandi laghi. “Ci appelliamo a tutti i Paesi affinché includano i rifugiati nei loro programmi di vaccinazione alla pari con i cittadini, per garantire che tutti siano al sicuro”, ha aggiunto. (segue) (Com)