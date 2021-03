Ruanda: Covid, Unhcr plaude a vaccinazione rifugiati e richiedenti asilo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono quasi 138 mila rifugiati ospitati nel Paese, principalmente provenienti dalla Repubblica democratica del Congo (Rdc) e dal Burundi. La prima dose di vaccino anti Covid-19 viene somministrata a gruppi ad alto rischio come gli operatori sanitari, gli insegnanti, gli anziani con problemi di salute cronici, quelli di età superiore ai 65 anni e altri lavoratori in prima linea. I rifugiati che soddisfano questi criteri sono inclusi nella prima fase della campagna di vaccinazione del Ruanda. L’Unhcr ribadisce che i rifugiati, gli sfollati interni e gli apolidi e le comunità locali che li ospitano devono essere inclusi, su un piano di parità con i cittadini, in tutte le risposte nazionali alla pandemia, compreso l’accesso alla salute pubblica, i vaccini e le reti di sicurezza sociale. "Le autorità nazionali sono responsabili delle risposte di salute pubblica e dei programmi di vaccinazione contro il Covid-19. Sappiamo che dei 151 Paesi che attualmente stanno sviluppando strategie nazionali di vaccinazione contro il Covid-19, 106 hanno incluso i rifugiati e i richiedenti asilo nei loro piani e 33 sono in procinto di farlo. Salvaguardare la salute dei rifugiati protegge anche la salute delle comunità e società che li ospitano. Non è nell’interesse di nessuna comunità, di nessuno stato o del mondo in generale avere persone dimenticate, emarginate, esposte e non protette", si legge nella nota. (segue) (Com)