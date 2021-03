Ruanda: Covid, Unhcr plaude a vaccinazione rifugiati e richiedenti asilo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Etm è stato concordato e istituito a metà 2019 dal governo del Ruanda, dall’Unhcr e dall’Unione africana per evacuare i rifugiati e i richiedenti asilo intrappolati in Libia, fornendo loro un’ancora di salvezza vitale e un percorso sicuro e organizzato verso soluzioni a lungo termine. Attualmente, sono ospitati nell’Etm 303 rifugiati e richiedenti asilo. Molti sono stati vittime dei trafficanti di esseri umani lungo le rotte che portano in Libia. Il numero di posti disponibili attraverso l’Etm e altri voli di evacuazione umanitaria è ancora insufficiente. L’Unhcr sta facendo pressione affinché più Paesi di reinsediamento offrano posti e accelerino le procedure per i rifugiati all’Etm. (Com)