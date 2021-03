Emilia Romagna: Bonaccini, aggiudicazione a Bonfiglioli di Sanpingranaggi è buona notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Davvero una buona notizia sul fronte delle relazioni e delle politiche industriali. La dimostrazione che in Emilia-Romagna c’è la disponibilità a realizzare investimenti, anche di grandi dimensioni, dando il senso della forza di una terra che, con il suo sistema socioeconomico e istituzionale, guarda sì all’emergenza ma anche al futuro, puntando sul lavoro. Mentre stiamo misurandoci ogni giorno con il Covid, non dobbiamo perdere alcuna occasione per creare le condizioni che ci permettano di ripartire in sicurezza". Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, in merito all’aggiudicazione da parte del Gruppo Bonfiglioli Spa della Sanpingranaggi Srl di Bentivoglio (Bo), azienda del Gruppo Samp Spa. (segue) (Ren)