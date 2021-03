Emilia Romagna: Bonaccini, aggiudicazione a Bonfiglioli di Sanpingranaggi è buona notizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio questa mattina, ha fatto sapere la Regione, il Tribunale di Bologna aveva fissato la vendita con udienza per la presentazione dell’offerta senza incanto. La settimana scorsa era stata siglata in Regione un'intesa tra azienda e lavoratori per la continuità delle attività produttive, accordo funzionale a Bonfiglioli per l’offerta di acquisto del ramo d’azienda industriale della società Sampingranaggi Srl, con la salvaguardia di tutti i rapporti di lavoro in essere, a tutt’oggi circa 90 dipendenti. Bonaccini e Colla hanno spiegato: "Va messo in rilievo come la responsabilità sociale d’impresa dia una risposta senza soluzione di continuità salariale e contrattuale, fatto di non poco conto in questa fase. Ringraziamo le organizzazioni sindacali, le Rsu, il gruppo dirigente e la presidenza di Bonfiglioli per la serietà e la coerenza con cui hanno condotto la complessa operazione, resa possibile anche dalla professionalità dei commissari del Tribunale, che hanno impresso rapidità al percorso della procedura e gestito con disponibilità una complessità giuridica senza precedenti". (Ren)