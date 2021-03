Speciale scuola: Roma, Raggi, palestra nuova anche per i bambini della scuola Gramsci al Corviale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche i bambini della Scuola dell'Infanzia e Primaria Corviale dell’Istituto I.C. Gramsci svolgono ora educazione fisica in una delle Palestre nuove riqualificate dalla nostra amministrazione". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "E' stata davvero un’emozione vedere la felicità negli occhi dei piccoli studenti. Proprio loro che sono stati particolarmente penalizzati dalla pandemia adesso possono finalmente tornare a svolgere le loro attività in uno spazio bello, nuovo e sicuro. L’attenzione che stiamo dedicando alle manutenzioni delle scuole è tra le nostre priorità: dal 2016 ad oggi infatti, sono oltre 149 le palestre e gli spazi esterni scolastici che abbiamo riqualificato. Un bel risultato raggiunto grazie al lavoro di squadra portato avanti dall’assessore allo sport Daniele Frongia, il presidente della commissione sport Angelo Diario e ai municipi che ringrazio per la collaborazione. Restituire ai bambini, che sono il nostro futuro, spazi nuovi decorosi e funzionali è una grandissima soddisfazione", ha aggiunto la prima cittadina di Roma. (Rer)