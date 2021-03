Speciale scuola: Corrotti (Lega), rifiuta di cambiare bimba disabile a scuola, fatto gravissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È gravissimo quanto accaduto all'Istituto comprensivo Marino centro - scuola primaria Sandro Pertini, dove una bimba disabile di nove anni non è stata cambiata dal personale preposto della scuola dopo essersi fatta i bisogni addosso perché non sarebbe in linea con le disposizione anti Covid; giustificazione smentita successivamente anche dallo stesso dirigente scolastico". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e responsabile regionale Dipartimento Politiche sociali e Disabilità. "La bimba è, inoltre, in possesso di una certificazione dei neuropsichiatria dell'Asl che la seguono in cui c'è scritto che non ha il controllo completo degli sfinteri. Una situazione, insomma, che lede il diritto di andare a scuola e danneggia l'assistenza agli alunni con disabilità nella cura dell'igiene personale. Un caso che deve rimanere isolato con il completo e immediato recupero della bimba nella scuola che deve tornare a svolgere le sue funzioni preposte", conclude. (Com)