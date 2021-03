Speciale scuola: Nigeria, nuovo assalto a una scuola nello Stato di Kaduna, rapite “decine” di studentesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di ragazze sono state rapite in un attacco armato avvenuto in una scuola della città di Birnin Gwari, nello Stato centro-settentrionale nigeriano di Kaduna. Secondo quanto riferito al quotidiano “The Cable” dal portavoce della polizia Mohammed Jalige, gli uomini armati hanno fatto irruzione nella scuola intorno alle 3 del mattino e hanno rapito un numero non precisato di studentesse. Sono attualmente in corso le operazioni per salvare gli ostaggi. L'attacco, che è avvenuto a meno di 15 chilometri dalla sede dell’Accademia di difesa nigeriana a Kaduna, è l’ultimo di una serie di di rapimenti di studenti e alunni da parte di banditi che operano nel nord della Nigeria. Lo scorso 26 febbraio uomini armati hanno rapito 317 studentesse da una scuola dello Stato nord-occidentale di Zamfara, liberandone pochi giorni dopo 279, mentre il primo marzo il villaggio di Sabuwar Tunga (sempre nello Zamfara) è stato attaccato due volte nel giro di poche ore, prima da banditi locali - che hanno ucciso 40 residenti - poi da altri uomini armati che hanno sequestrato oltre 100 persone. Fra i rapiti, testimoni locali parlano di molte donne con i loro bambini e riferiscono che un neonato di pochi giorni è stato riportato alla comunità poche ore dopo l’attacco. (Res)