Speciale scuola: Roma, due rotonde sperimentali a via Cilea all'Infernetto, strada in cui morì il 14enne Mattia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due rotonde sperimentali sono state realizzate in via Cilea nel quartiere Infernetto di Roma. Si tratta di una via interessata da un'alta incidentalità stradale e sulla quale perse la vita un 14enne, Mattia, nel giugno scorso, investito da un giovane alla guida della sua auto sotto effetto di sostanze stupefacenti. Dopo il caso di cronaca numerose associazioni e comitati di quartiere denunciarono le problematiche di viabilità della strada chiedendo l'installazione di dossi o altri dissuasori di velocità. In un post su Facebook il consigliere capitolino del M5s, Paolo Ferrara, spiega: "Nel quartiere Infernetto a Roma c'è via Cilea che è una strada maledetta. C'eravamo presi un impegno per dare una risposta alle richieste dei cittadini e in quest’ultimo anno ci abbiamo lavorato. Proprio per questo arrivano due rotonde che serviranno a trasformare quella che è una autostrada nel centro cittadino. In attesa di tutti pareri e di un progetto esecutivo a cui abbiamo già lavorato e finanziato, le istituiamo in via sperimentale nelle prossime settimane. Ci saranno due rotonde - aggiunge -, verrà adeguata la segnaletica e verranno posizionate le protezioni per mettere a norma gli attraversamenti pedonali e alcuni di questi verranno rialzati, specialmente quello davanti alla scuola. È una prima risposta, dopo tanti anni, alla risoluzione di un problema molto sentito dai cittadini". (Rer)