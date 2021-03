Scuole: da Governo 12 milioni euro per istituti provincia Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È il segnale che aspettavamo. Quello che finalmente riporta al centro di uno dei settori più delicati, strategici e fondamentali per la crescita del nostro Paese e la formazione dei cittadini di domani. Con il nuovo stanziamento di un miliardo e 125 milioni di euro che il Governo erogherà direttamente a Province e Città metropolitane, potremo garantire edifici sicuri, accoglienti ma soprattutto luoghi di socialità in un momento di grave emergenza anche e soprattutto per il settore scolastico". Così, il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, in merito alla firma del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, sul decreto di nuovi finanziamenti per gli istituti superiori, di competenza provinciale. "Nelle stesse ore, peraltro, il Ministero ha pubblicato il decreto 8 gennaio 2021, che stanziava 855 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli edifici. Di questi 9.135.697,63 euro sono stati assegnati alla Provincia di Frosinone che li ha già ripartiti in 8 interventi sul territorio: 1. lavori di messa in sicurezza dell'edificio scolastico sede dell'I.I.S. 'Bragaglia' di via Casale Ricci a Frosinone; 2. lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ed adeguamento antincendio del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni; 3. lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ed adeguamento antincendio dell'I.I.S. 'Dante Alighieri' di Anagni; 4. lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ed adeguamento antincendio del Liceo Scientifico 'Luigi Pietrobono' di Alatri; 5. lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ed adeguamento antincendio dell'I.I.S. Ceccano - Alberghiero - sede succursale; 6. lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle scale antincendio dell'I.I.S. 'Sandro Pertini' Ite e Agrario di Alatri; 7. Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dell'I.I.S. Istituto Magistrale 'Turriziani' di Frosinone; 8. lavori di miglioramento sismico e rifacimento copertura dell'I.I.S. 'Giovanni Sulpicio' di Veroli". (segue) (Com)