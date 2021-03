Scuole: da Governo 12 milioni euro per istituti provincia Frosinone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi finanziamenti, invece, che per la Provincia di Frosinone ammontano a 12 milioni di euro, saranno utilizzati per i lavori di ampliamento del II lotto dell'Itis 'Don Morosini' di Ferentino e per la costruzione della nuova scuola del capoluogo. La struttura potrà ospitare una popolazione scolastica di circa 1.000 unità, assorbendo quella attualmente allocata in due istituzioni scolastiche superiori interne al tessuto urbano della città, con conseguente razionalizzazione dei servizi, incremento della qualità dell'offerta didattica e consistente risparmio economico derivante dalla dismissione di alcuni onerosi contratti di locazione. Per l'individuazione della migliore soluzione progettuale dell'opera, già inserita nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2020-2022, è stato fatto ricorso al Concorso di Progettazione, procedura ad evidenza pubblica che garantisce la più ampia trasparenza e partecipazione e consente agli interessati libertà di espressione e creatività nell'elaborazione della proposta progettuale. I termini per la presentazione dei progetti scadranno il prossimo 17 marzo 2021. Soddisfazione è stata espressa anche dai consiglieri provinciali all'Edilizia Scolastica, Massimiliano Quadrini, e alla Pubblica Istruzione e Formazione, Alessandra Sardellitti, che hanno sottolineato come "il lavoro continuo e l'impegno forte di questo Ente, soprattutto in un momento di grave emergenza come quella che stiamo vivendo ormai da un anno, denotano la vivacità amministrativa e la funzione fondamentale di una Provincia che, oggi più di ieri, mostra di essere un punto di riferimento fondamentale per i territori, quella 'Casa dei Comuni' che ne definisce ruoli e competenze". Il presidente Pompeo, infine, sottolinea, in qualità di presidente di Upi Lazio, la battaglia dell'Unione Province per la costruzione di nuove scuole nel Paese: "È così, attraverso risorse dirette e direttamente spendibili sui territori – conclude – che potremo dare ai nostri ragazzi luoghi moderni, efficienti e sicuri dove crescere e formarsi. L'obiettivo di Upi è costruire, anche grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, almeno 100 nuove scuole superiori digitali e sostenibili dal punto di vista energetico. La Provincia di Frosinone inizia con la nuova struttura del capoluogo e ne è estremamente orgogliosa". (Com)