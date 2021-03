Polonia: viceministro Esteri, espulsione di due diplomatici in Bielorussia è "atto ostile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ennesima espulsione di due diplomatici polacchi da parte della Bielorussia è un atto ostile. Lo ha detto il viceministro degli Esteri polacco, Marcin Przydacz, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Le autorità della Bielorussia hanno deciso ieri di espellere il console generale polacco a Hrodna e un altro diplomatico del medesimo consolato. "La Polonia interpreta questo gesto da parte della Bielorussia come un ennesimo atto ostile che aggrava le relazioni bilaterali", ha detto Przydacz, che accusa Minsk di cercare di inasprire le tensioni. "E' ovvio che la Polonia, in linea con un principio di reciprocità, risponderà a questo gesto ingiustificato e ostile. Non appena avremo trasmesso le relative informazioni alla parte bielorussa, ne informeremo anche la stampa", ha continuato il viceministro. Secondo Przydacz, le iniziative del regime di Minsk nei confronti della diplomazia polacca si iscrivono in una narrazione nella quale Varsavia è presentata come il principale responsabile dell'instabilità bielorussa, cosa che "ovviamente non ha nulla a che spartire con la realtà". L'espulsione di due diplomatici disposta ieri dal ministero degli Esteri bielorusso segue quella alcuni giorni fa del console polacco a Brest, Jerzy Timofejuk, accusato di aver partecipato a un evento non autorizzato. Varsavia ha poi replicato a questo atto con la conseguente espulsione di un diplomatico bielorusso come misura di ritorsione. (Vap)