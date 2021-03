Pakistan: esplosione in miniera al confine con l’Afghanistan, 6 morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei minatori hanno perso la vita in Pakistan a causa dell’esplosione verificatasi in ieri sera una miniera di carbone nel sud-ovest del Paese, non lontano dal confine con l’Afghanistan. Lo riferisce l’emittente satellitare “al Jazeera”, secondo cui i sei sono tra gli otto lavoratori rimasti intrappolati nel sottosuolo a causa dell’incidente. Quest’ultimo sarebbe stato provocato dall’accumulo di gas metano all’interno della miniera, che si trova a Marwar, nella provincia del Belucistan. La direzione delle miniere del Pakistan ha fatto sapere che è stata aperta un’indagine sull’incidente. Due dei minatori coinvolti sono stati estratti illesi al termine di diverse ore di operazioni di soccorso. (Inn)