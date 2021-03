Giustizia: M5s, importante svolgimento esame avvocati in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' importante che, oggi, il Consiglio dei ministri abbia approvato il decreto legge per l'esame di abilitazione forense, per la sessione del 2020, notizia che tanti praticanti in tutta Italia attendevano da tempo". E' quanto affermano in una nota le deputate e i deputati del M5s in commissione Giustizia alla Camera. "A causa della fase emergenziale non si potranno svolgere le prove scritte - proseguono gli esponenti pentastellati - inizialmente previste per metà aprile, dal precedente esecutivo. All'epoca, infatti, si pensava che sarebbe stato possibile l'esame in presenza. Pur ritenendo fondamentale la prova scritta, come passaggio essenziale per coloro che si candidano a svolgere il delicatissimo ruolo dell'avvocato, condividiamo, nell'attuale quadro sanitario, la scelta proposta dalla ministra Cartabia delle prove orali previste in sostituzione, in quanto necessarie e inevitabili visto anche il parere del Cts. Chiaramente, nel passaggio parlamentare, il M5s darà il suo contributo costruttivo per l'eventuale miglioramento del testo", concludono.(com)