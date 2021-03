Venezuela: giovane ucciso in sparatoria "simulata", procura annuncia arresto di dodici agenti di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha annunciato l'arresto di dodici agenti di polizia ritenuti coinvolti nell'omicidio di un giovane di 21 anni, occorso l'8 luglio del 2020. "I presunti responsabili dell'esecuzione di Johnny Boscan saranno presentati dalla Procura perché sia formalizzata l'accusa di reato di simulazione di fatto punibile, uso indebito di arma e omicidio", ha scritto Saab in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane si trovava all'interno del suo veicolo, parcheggiato in un comune dello stato di Zulia, nella zona occidentale del paese. Gli agenti lo avrebbero "prelevato" e "ucciso con le rispettive armi da fuoco per simulare una 'sparatoria'". (segue) (Vec)