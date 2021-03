Venezuela: giovane ucciso in sparatoria "simulata", procura annuncia arresto di dodici agenti di polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "procura, nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla Costituzione in materia di diritti umani, continuerà ad agire secondo la legge per punire queste inaccettabili pratiche criminali che tendono a divenire mafie che attentano contro gente innocente", ha proseguito Saab. Le autorità venezuelane rivendicano una serrata azione di controllo dei possibili abusi delle forze di sicurezza, uno dei temi più criticati nei rapporti di agenzie nazionali e internazionali sui diritti umani. Lo scorso 25 febbraio, la procura aveva pubblicato un rapporto in cui si denunciava - tra il 2017 e il 2019 - l'arresto di 519 agenti delle forze dell'ordine, accusati a vario titolo di violazioni dei diritti umani. Negli ultimi tre anni sarebbero state formalizzate accuse per oltre un migliaio di funzionari pubblici e per 136 civili accusati di omicidio, tortura, trattamenti crudeli e inumai, privazione di libertà e violazioni di domicilio. (segue) (Vec)