Venezuela: giovane ucciso in sparatoria "simulata", procura annuncia arresto di dodici agenti di polizia (3)

- Il tema dei presunti abusi delle forze dell'ordine e della gestione delle libertà civili, politiche e sindacali, è tema da sempre caldo nell'agenda politica sul Venezuela. Nella giornata Caracas aveva annunciato l'intenzione di rivedere i rapporti con l’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, dopo le ultime dichiarazioni dell’alto commissario Michelle Bachelet, che durante la 46ma sessione del Consiglio per i diritti umani ha espresso preoccupazione per i “crescenti segnali” di riduzione dello spazio civico nel Paese. “Il suo rapporto sbilanciato è emesso su mandato di una risoluzione politicizzata del Consiglio per i diritti umani, promossa dal governo degli Stati Uniti attraverso il sedicente Gruppo di Lima, in chiara violazione delle norme e dei principi che governano il trattamento delle questioni relative ai diritti umani", si legge in un comunicato diffuso dal ministero degli Affari esteri di Caracas. "È molto preoccupante che l'alto commissario ceda alle pressioni di attori anti-venezuelani e faccia dichiarazioni di parte e lontane dalla verità, facendo eco alle campagne mediatiche e presentando speculazioni ideologiche come fatti". Il ministero ha quindi annunciato che il governo di Nicolas Maduro rivedrà i rapporti con l’ufficio Onu. (segue) (Vec)