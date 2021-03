Venezuela: giovane ucciso in sparatoria "simulata", procura annuncia arresto di dodici agenti di polizia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, aveva espresso la sua preoccupazione per i “crescenti segnali” di riduzione dello spazio civico in Venezuela. Il suo ufficio, ha detto Bachelet nella presentazione fatta oggi al Consiglio per i diritti umani, ha documentato almeno 66 casi di intimidazione, molestie, inabilitazione e criminalizzazione di "giornalisti, organi di stampa, difensori dei diritti umani, operatori umanitari, leader sindacali e membri o sostenitori dell'opposizione, compresi i membri eletti dell'Assemblea nazionale 2015 e le loro famiglie”. Facendo riferimento alle prossime elezioni regionali, in programma quest’anno, Bachelet ha invitato le autorità di governo a tutelare le libertà fondamentali e garantire le condizioni per realizzare una partecipazione “significativa”, senza escludere i dissidenti. Secondo Bachelet la nomina del prossimo Consiglio elettorale nazionale (Cne) sarà un "test" per la credibilità delle elezioni. (segue) (Vec)