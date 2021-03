Venezuela: giovane ucciso in sparatoria "simulata", procura annuncia arresto di dodici agenti di polizia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In settimana, il governo aveva anche censurato le "false accuse" contenute nel rapporto della Missione internazionale indipendente di verifica dei fatti promossa dall'Onu, un "meccanismo parallelo" che ha costruito le accuse di persecuzione degli oppositori e di aumento delle esecuzioni extragiudiziali "su base mediatica" e "senza prove". In una nota diffusa dal ministro degli Esteri Jorge Arreaza si legge che la Missione - attivata nel settembre del 2019 su mandato del Consigli diritti umani dell'Onu - "una volta di più" si fa portatrice di "segnalazioni carenti del minimo sostegno, basate su letture mediatiche e senza contatto diretto con la realtà del paese". Caracas sottolinea che la "pseudo missione, stabilita con una discussa risoluzione promossa da un ristretto gruppo di governi con gravi situazioni interne di violazioni dei diritti umani, è prova tangibile del doppio peso e dell'uso politico dei meccanismi internazionali dei diritti umani, con la sola finalità di continuare ad attaccare le istituzioni venezuelane, come parte della politica di 'cambio di governo' promossa dalle autorità degli Stati uniti d'America". (segue) (Vec)