Venezuela: giovane ucciso in sparatoria "simulata", procura annuncia arresto di dodici agenti di polizia (6)

Il governo sottolinea che non riconosce nessun "meccanismo parallelo e non necessario" che ostacoli la "fluida relazione di cooperazione stabilita con l'ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani". Al tempo stesso segnala che l'iniziativa è una "violazione dei pilastri fondamentali del multilateralismo e del funzionamento del Consiglio dei diritti umani, consacrati nella Carta delle Nazioni Unite, nelle risoluzioni dell'Assemblea generale e nel pacchetto di costruzione istituzionale del Consiglio". Il ministero degli Esteri, infine, ribadisce il suo impegno a cooperare con il Consiglio diritti umani, i suoi procedimenti speciali e l'ufficio dell'Alto commissario, "nello stretto rispetto dei principi di obiettività, imparzialità e non ingerenza negli affari interni e del dialogo costruttivo".