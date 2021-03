Venezuela: giovane ucciso in sparatoria "simulata", procura annuncia arresto di dodici agenti di polizia (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tempo stesso, l'esperta designata dalle Nazioni Unite ha messo in rilievo il fatto che il governo ha reso più stringenti i requisiti per l'iscrizione, il finanziamento e il funzionamento delle organizzazioni non governative. "Le autorità hanno arrestato lavoratori delle ong per reati previsti dalle Legge contro la delinquenza organizzata e il finanziamento al terrorismo", in particolare per aver recepito fondi stranieri. "Pochi giorni fa il presidente Nicolas Maduro si è rivolto a questo consiglio ed ha presentato una versione del Venezuela in cui i diritti umani erano definiti un pilastro centrale. Mentre faceva questo, lui e il suo governo hanno continuato a ignorare la gravità della situazione e negato ogni tipo di trasgressione", ha aggiunto Valinas. (Vec)