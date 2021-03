Grecia-Croazia: incontro tra ministro Esteri, rafforzare cooperazione nell'Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In vista del prossimo Consiglio europeo, abbiamo anche discusso delle relazioni tra Ue e Turchia, e ho avuto l'opportunità di sottolineare che la relazione che deve essere presentata dalle istituzioni dovrebbe essere equilibrata", ha detto Dendias auspicando "misure restrittive nel caso in cui la Turchia sia nuovamente tentata di tornare a comportamenti delinquenziali". Il ministro ellenico ha osservato che Atene e Zagabria non hanno questioni bilaterali aperte e "proprio per questo" possono promuovere le relazioni economiche, un confronto comune sui problemi e "una percezione comune del nostro futuro nel Mediterraneo". (Gra)