Lazio: Califano (Pd), in bocca al lupo a Lombardi e Corrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Lazio con il M5s "avviamo un nuovo percorso che sono sicura rafforzerà lo splendido cammino fin qui fatto. In questi anni abbiamo dimostrato che il confronto politico con altre forze, pur distanti da noi, non solo è possibile ma se ben governato può rappresentare un valore aggiunto". Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "La sintesi delle idee delle tante e variegate anime che compongono il consiglio regionale - aggiunge - ci ha portati ad approvare leggi e provvedimenti che hanno fatto della nostra Regione un modello amministrativo in Italia. Un 'unicum'. Per questo non posso che salutare positivamente il contributo che il M5s, Roberta Lombardi e Valentina Corrado daranno a tutti noi e ai cittadini del Lazio. Al tempo stesso voglio ringraziare l'assessora Giovanna Pugliese che continuerà a dare il suo apporto occupandosi di cinema e audiovisivo".(Com)