Nepal: Oli azzera le cariche del suo Partito comunista marxista-leninista (2)

- Il verdetto ha ripristinato ufficialmente i due partiti, che non si erano mai del tutto integrati ed erano ormai politicamente separati. Tuttavia, la sentenza ha avuto un impatto significativo sulla corrente di Madhav Kumar Nepal, che pur provenendo dall’Uml nei mesi scorsi nella battaglia tra Oli e Dahal si era schierato con quest’ultimo. Nepal – già primo ministro, ministro degli Esteri e della Difesa, segretario generale dell’Uml per 15 anni – e il suo gruppo hanno fatto ritorno nell’Uml, e a una difficile convivenza con Oli. Secondo la stampa nepalese, infatti, Oli non lo ha messo al corrente delle sue ultime mosse e le ha messe in atto proprio per tenere a bada l’opposizione interna. (segue) (Inn)