Lazio: Palozzi (Cambiamo), ingresso M5s in giunta Zingaretti è inciucio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in Regione Lazio muore qualsiasi flebile speranza di buona politica e di buon governo. È ufficiale, infatti, l'ingresso del Movimento Cinque stelle nella giunta Zingaretti con i neo assessori Lombardi e Corrado. Siamo di fronte a una vera e propria contraddizione politica: dopo anni di contrasti e litigi, grillini e dem sotterrano l'ascia di guerra e trovano la quadra in nome della poltrona e dell'inciucio". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale Organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "I primi erano quelli che volevano aprire le istituzioni come una scatoletta di tonno ma, a ben vedere, il tonno se lo stanno mangiando di gusto. I secondi erano quelli che volevano rilanciare la Regione ma oggi la stanno mal governando a suon di inefficienze e inadeguatezze - spiega -. In questo contesto grottesco e surreale, dunque, gli unici auguri da rivolgere non sono quelli di 'buon lavoro' alla nuova giunta regionale ma di 'buona fortuna' ai cittadini del Lazio che dovranno sopportare un esecutivo, quello Pd-M5s, tutto fumo e niente arrosto", conclude.(Com)