Covid: Confcommercio Milano su zona rossa, per negozi, bar e ristoranti ulteriore perdita di 290,2 milioni di euro

- Il ritorno nella fascia di restrizioni più dure per l'emergenza Covid costa molto caro alle attività commerciali di Milano e Città Metropolitana, Monza Brianza e Lodi: un'ulteriore perdita settimanale di 290,2 milioni di euro. Rispetto a una situazione di normalità (senza Covid) una caduta nei ricavi del – 75,3 per cento. È la stima dell'Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Per il settore della ristorazione il calo è di almeno l'80 per cento, per il commercio al dettaglio (in sede fissa e ambulanti) la perdita dei ricavi, in una settimana, è vicina al 71 per cento (70,7 per cento). Sono complessivamente 38.661 le imprese colpite dalle limitazioni della zona rossa. Il weekend di Pasqua in lockdown ha una perdita complessiva stimata di 120,4 milioni di euro: - 75,4 per cento (- 70,7 per cento per il commercio al dettaglio e – 80 per cento per la ristorazione). "È trascorso ormai più di un anno dall'inizio del primo grande lockdown e la situazione legata alla crisi sanitaria non è purtroppo cambiata. Mentre peggiora la situazione economica con nuove chiusure e limitazioni che incidono su un territorio e un tessuto imprenditoriale già fortemente provati - rileva Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – Senza una svolta radicale il sistema delle imprese non può reggere a lungo. Servono subito nuovi sostegni parametrati alle effettive perdite subite, anche per le imprese con fatturati superiori ai 5 milioni di euro, ed auspichiamo che, per assegnare le risorse – fondamentali per la sopravvivenza - al maggior numero di attività, si valutino con molta attenzione i parametri minimi di perdita di fatturato al di sotto dei quali non si ottengono gli indennizzi". (Com)