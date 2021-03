Lazio: Pompeo (Upi), al direttivo nazionale le proposte delle province al Governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina, in videoconferenza, la riunione del direttivo Upi nazionale. Il presidente Michele de Pascale, tra i vari punti all'ordine del giorno discussi, ha proposto all'assemblea la condivisione di un decalogo strettamente legato al dossier sulle priorità individuate dalle Province e da sottoporre all'attenzione del Governo. Il presidente di Upi Lazio, Antonio Pompeo, nel suo intervento parla di una "ritrovata legittimazione dell'associazione. Bisogna fare lo scatto che ci permetta di raccogliere i risultati di questi anni. Tra le riflessioni poste all'attenzione del direttivo, emergono le questioni della certezza dei tempi, della centralità degli obiettivi e la necessità di condivisione con Anci di un disegno di legge in cui si superare l'ancoraggio delle Regioni alla legge 56/2014. In particolare, anche con l'aiuto dell'Upi, occorre costruire un dialogo maggiore tra la Regione e l'associazione regionale delle Province del Lazio". Al termine del suo intervento Pompeo rivendica il ruolo delle Province: "Non è possibile definirci come Enti di secondo livello. Nel corso di questi anni difficili le Province sono diventate un punto di riferimento importante per i territori". (Com)