Covid: Stati Uniti donano 10 respiratori polmonari portatili di ultima generazione alla Lombardia

- Dieci respiratori di ultima generazione per la lotta contro il Covid-19 sono stati donati dagli Usa alla Regione Lombardia. La donazione arriva attraverso la Missione Diplomatica degli Stati Uniti d'America in Italia e l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid). Fa parte del pacchetto complessivo di assistenza di 60 milioni di dollari approvato dal governo statunitense a sostegno dell'Italia. I respiratori portatili prodotti negli Stati Uniti sono dotati di una tecnologia all'avanguardia e molto richiesta. Sono strumenti compatti e mobili che consentiranno alle strutture sanitarie della Lombardia flessibilità nel trattamento dei pazienti colpiti dal virus. I dieci dispositivi sono stati già consegnati alla Regione Lombardia che li ha distribuiti in 5 strutture sanitarie: le Asst Santi Paolo e Carlo e Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano; Asst di Monza, Asst di Bergamo Est e Asst di Lecco. "Ringrazio a nome del presidente Attilio Fontana e di tutta la Regione Lombardia gli Stati Uniti d'America e il Console Generale per questa grande opera di solidarietà e amicizia internazionale". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, commentando la donazione. (segue) (Com)