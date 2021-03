Covid: Stati Uniti donano 10 respiratori polmonari portatili di ultima generazione alla Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La lotta al Covid - ha aggiunto Rizzi - si combatte con gli strumenti che la scienza ci mette a disposizione e anche con una stretta collaborazione tra Paesi internazionali. Il legame di amicizia e reciprocità che ci lega con gli Stati Uniti - ha concluso - è straordinario". L'interoperabilità di questi ventilatori garantirà un supporto adattabile, affidabile ed efficace al sistema sanitario regionale anche per gli anni a venire. Nella donazione è compreso anche un contratto di servizio per ogni respiratore per quanto riguarda l'assistenza, la manutenzione e le eventuali riparazioni e sostituzioni dei pezzi deteriorati. "Gli Stati Uniti sono orgogliosi di essere al fianco dell'Italia nella lotta globale al Covid-19" ha detto Robert Needham, Console Generale degli Stati Uniti a Milano. "La donazione di questi respiratori agli ospedali della Lombardia - ha aggiunto - è parte di uno sforzo assai più ampio del Governo degli Stati Uniti volto a rafforzare organizzazioni non governative o religiose che lavorano instancabilmente per la salute ed il benessere di coloro che vivono in questo Paese. Siamo orgogliosi dei forti legami che storicamente ci legano al popolo italiano. Sappiamo che grazie alla forza della nostra amicizia supereremo insieme questa crisi". (Com)