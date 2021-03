Speciale difesa: Azerbaigian, ministro Difesa riceve inviato Ue Klaar, focus su guerra in Nagorno-Karabakh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell'Azerbaigian, generale Zakir Hasanov, ha incontrato una delegazione guidata dal rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale, Toivo Klaar. Secondo quanto riferito dal dicastero di Baku, si è discusso dei territori riconquistati dall’Azerbaigian in seguito agli scontri armati con l’Armenia dello scorso autunno. Hasanov, sottolineando che la risoluzione del conflitto del Nagorno-Karabakh per l'Azerbaigian è durata quasi 30 anni, ha spiegato che la liberazione dei territori occupati contribuirà alla stabilità nella regione del Caucaso meridionale. Klaar ha osservato di aver seguito da vicino tutti gli scontri armati tra Armenia e Azerbaigian, in particolare la guerra che ha avuto luogo lo scorso autunno, e ha sottolineato l'importanza di mantenere la stabilità nella regione del Caucaso meridionale. L’inviato ha inoltre sottolineato che l'Unione europea sostiene tutte le iniziative intraprese in questo campo. (Rum)