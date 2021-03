Speciale difesa: Ucraina, Consiglio sicurezza decide di nazionalizzare la compagnia Motor Sich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale (Nsdc) dell'Ucraina ha deciso la nazionalizzazione della compagnia Motor Sich. Lo ha annunciato il segretario dell'Nsdc, Oleksiy Danilov, in un briefing dopo l'incontro del Consiglio. Motor Sich, con sede a Zaporizhia, "sarà restituita al popolo ucraino, alla proprietà dello Stato, in modo legale e nel rispetto del dettato costituzionale", ha detto Danilov. Motor Sich sviluppa, produce, ripara e fornisce la manutenzione di motori a turbina a gas per aeromobili ed elicotteri, nonché unità di turbine a gas industriali. (Rum)