Speciale difesa: Armenia, 7.500 militari impiegati in esercitazioni dal 16 al 20 marzo

- Dal 16 al 20 marzo in Armenia si svolgeranno delle esercitazioni tattiche che coinvolgeranno 7.500 militari. È quanto riferito dall’ufficio stampa del ministero della Difesa. "Le esercitazioni tattiche e tattico-professionali del 16-20 marzo coinvolgeranno 7.5mila militari, 200 missili, razzi, artiglieria e più di 150 armamenti anticarro, circa 100 veicoli blindati, oltre 90 armi di difesa aerea. A sostegno delle operazioni durante le esercitazioni saranno utilizzati mezzi di attacco aereo”, si legge in una nota. Lo scopo delle manovre, in cui saranno coinvolte sia unità motorizzate sia le forze speciali, è testare la prontezza al combattimento delle truppe, la cooperazione fra le varie forze e risorse, la capacità di controllare il collegamento operativo e la capacità di agire rapidamente nella situazione attuale. (Rum)