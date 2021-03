Speciale difesa: Russia, esercitazioni annunciate da Azerbaigian non minacciano stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni militari annunciate dall'Azerbaigian non sono un rischio per la stabilità e la sicurezza nella regione ma delle attività regolarmente pianificate. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova nel corso di un briefing con la stampa. "Secondo le informazioni in nostro possesso, queste esercitazioni sono di natura pianificata, mirate a migliorare l'addestramento al combattimento delle truppe e non creano rischi per la stabilità e la sicurezza nella regione", ha detto Zakharova in un briefing. In precedenza, il ministero della Difesa azerbaigiano ha affermato che l'esercito inizierà delle esercitazioni tattiche-operative dal 15 al 18 marzo, che coinvolgeranno sino a 10 mila militari, circa 100 fra carri armati e altri veicoli corazzati, sino a 200 razzi e armamenti di artiglieria e una trentina di mezzi delle forze aeree, compresi aeromobili senza pilota. (Rum)