Speciale difesa: Russia, forze aerospaziali ricevono nuovi caccia MiG-35S

- Le forze aerospaziali russe hanno ricevuto i nuovi caccia multifunzione MiG-35S. È quanto riferisce il quotidiano ufficiale delle Forze armate russe “Krasnaya Zvezda”. I MiG-35S sono stati consegnati alle forze aerospaziali in base a un contratto di difesa statale prima del previsto. Progettati per compiere un ampio ventaglio di missioni, i MiG-35S sono l’ultimo sviluppo del MiG-29, del quale riprende ampiamente il design generale e i profili alari e sono caratterizzati da rinnovati impianti propulsivi, avionica ed armamenti di ultima generazione. Il MiG-35 si colloca nel mercato come un caccia leggero, versatile e dai costi di esercizio contenuti, ideale per le forze armate di Paesi in via di sviluppo. (Rum)