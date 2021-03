Speciale difesa: Mulè incontra Comandante Coi Luciano Portolano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, ha visitato il Comando Operativo di Vertice Interforze e ha incontrato il comandante, generale di Corpo d'Armata, Luciano Portolano. Mulè è stato aggiornato sulle principali operazioni a supporto dell'emergenza Covid-19 e le missioni internazionali in corso. Al termine della presentazione, il Sottosegretario ha espresso "profondo apprezzamento per le capacità che le Forze armate hanno messo in campo per affrontare gli effetti della pandemia, continuando a garantire la sicurezza degli italiani in Italia e all'estero" e ha avuto modo di approfondire il contesto strategico tra opportunità e nuove sfide. (Rin)