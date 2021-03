Ama: Palumbo-Baglio (Pd), su piano risanamento nessuna certezza, assessora ancora latitante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella successiva commissione Bilancio, invece, l'assessore Lemmetti è stato molto chiaro: se l'Aula non approva il piano, l'Ama va in liquidazione. In questo modo - precisano Palumbo e Baglio - si scaricano sull'Assemblea capitolina tutte le responsabilità della situazione finanziaria dell'Ama. Piano di risanamento a parte, restano aperte decine di interrogativi sulla situazione finanziaria dell'Ama: dubbi ai quali non siamo riusciti ad ottenere le risposte che volevamo, anche a causa della reiterata assenza dell'assessora ai Rifiuti Ziantoni, oggi invitata per la sesta volta consecutiva in Trasparenza e per la sesta volta dichiaratasi assente. Avremmo voluto chiederle notizie sulla futura discarica a Roma, sulle perdite dell'Ama che il Comune dovrà ripianare, sulle conseguenze erariali del dissesto finanziario della municipalizzata. Ancora una volta, l'assessora Ziantoni si è mostrata latitante, segno che probabilmente ha poco da dire su tutto. Restiamo a guardare come si pronuncerà nel merito la sua maggioranza. Si dà forse per scontato - concludono i consiglieri del Pd - un voto favorevole al Piano di risanamento, ma da quanto emerso oggi in commissione, i consiglieri di opposizione non sono certo gli unici a nutrire drammatiche perplessità". (Com)