Energia: Tap, con gasdotto operativo e ripristini completati, al via restituzione terreni a proprietari

- Con il gasdotto pienamente operativo e il completamento dei ripristini ambientali nelle zone interessate dalla posa della tubazione, a partire dalla prossima settimana Tap avvierà la campagna di riconsegna dei terreni ai legittimi proprietari, ultimo passaggio necessario a restituire il territorio nelle medesime condizioni in cui Tap lo ha trovato prima di iniziare i lavori. Lo conferma Tap con un comunicato specificando che i proprietari dei terreni potranno disporne in base alle loro necessità, rispettando alcune indicazioni fondamentali per garantire la sicurezza e l’integrità del gasdotto. Si tratta di una fase importante e delicata per assicurare l’esercizio sicuro del gasdotto, nel quale i flussi di gas scorrono ininterrottamente dal 31 dicembre scorso. La fase di riconsegna verrà pertanto supportata da una campagna di sensibilizzazione sulle corrette pratiche di gestione delle attività in prossimità della condotta. Tap utilizza processi di monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e conduce regolarmente controlli e manutenzioni dell’infrastruttura lungo tutto il percorso del gasdotto, tra cui ispezioni visive in situ, sorvoli aerei, protezione catodica e un controllo costante in remoto dell’integrità della condotta e dei flussi digas in transito dalla sala di controllo del Prt di Melendugno. Allo stesso tempo, saranno altrettanto importanti il contributo e la collaborazione di tutte le persone, delle imprese e degli enti coinvolti a vario titolo in eventuali lavorazioni lungo l’asse della condotta. Ogni attività intrapresa deve essere effettuata in completa sicurezza, attenendosi ad alcune regole e avvisando preventivamente Tap attraverso il numero verde dedicato 800 484 484. (segue) (Res)