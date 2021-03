Energia: Tap, con gasdotto operativo e ripristini completati, al via restituzione terreni a proprietari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riconsegna dei terreni, informa Tap, sarà accompagnata da una più ampia campagna di sensibilizzazione su tutta l’area interessata dal progetto. La campagna informativa, intitolata “Prima chiami, poi scavi”, avrà inizio il 15 marzo e comprende affissioni, post sui canali social di Tap un pieghevole con linee guida per lo svolgimento in sicurezza delle attivitàlungo il percorso del gasdotto e un video tutorial che mostra le attività ammesse e non ammesse in prossimità del gasdotto. Dal punto di interconnessione di Melendugno vengono consegnati ogni giorno, in questa fase iniziale, circa 10 milioni di metri cubi che vengono quindi immessi nella rete nazionale di trasporto. Ad oggi, sono arrivati in Italia circa 700 milioni di metri cubi, pari al quantitativo necessario per soddisfare il fabbisogno annuo di circa un milione di famiglie. I dati sui volumi di gas trasportati da Tap sono pubblici, aggiornati quotidianamente e accessibili da diverse piattaforme, tra cui quella proprietaria dedicata, quella disponibile sul sito web di Snam con i dati operativi di tutta la rete nazionale e la Transparency Platform dell’Entsog (European network of transmission system operators for gas). (segue) (Res)