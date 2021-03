Energia: Tap, con gasdotto operativo e ripristini completati, al via restituzione terreni a proprietari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In parallelo alla piena operatività del gasdotto, si è svolto negli scorsi mesi il completo ripristino dei territori attraversati. Le attività, iniziate a novembre 2020 e terminate in questi giorni, hanno comportato la ripiantumazione lungo il percorso della condotta degli alberi di ulivo, delle piante forestali, ovvero arbusti e cespugli tipici della macchia mediterranea, e la ricostruzione dei muretti a secco, temporaneamente smontati e conservati per consentire l’apertura della pista di lavoro e la posa del gasdotto sottoterra. Sono tornati al loro posto, in ottima salute e georeferenziati, 828 ulivi originari, trac ui alcuni monumentali, che durante i lavori sono stati custoditi e curati nei canopy a Masseria del Capitano. Gli altri ulivi, che sono stati abbattuti come disposto dalle autorità fitosanitarie poiché affetti da Xylella, sono stati sostituiti da 930 nuove giovani piante, di varietà resistenti al batterio. Quelli dell’area del microtunnel sono stati i primi ulivi ad essere espiantati, nell’aprile del 2017, e sono stati gli ultimi a tornare nella loro posizione originaria. Sono quelli che meglio di tutti si sono conservati, perché essendo stati rimossi per primi sono sfuggiti alla diffusione della Xylella nell’area di progetto e grazie alla protezione e alle cure ricevute nei canopy si sono mantenuti sani e in forza. (segue) (Res)