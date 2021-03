Energia: Tap, con gasdotto operativo e ripristini completati, al via restituzione terreni a proprietari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tap ha inoltre completato il ripristino dei muretti a secco interferiti dal gasdotto, prevedendo sin dalla fase di smontaggio l’impiego di maestranze specializzate e di una squadra di archeologi per verificare l’eventuale presenza di reperti e documentare le strutture, riscontrando la coerenza dei ripristini con le condizioni ante operam. I circa 120 muri a secco che incrociano il tracciato del gasdotto sono stati catalogati, numerati e documentati e successivamente smontati, divisi per sezioni costruttive e stoccati in pallet delle dimensioni di un metro cubo, per essere poi rimontati nelle medesime condizioni precedenti alla realizzazione dell’opera. Con la ripiantumazione degli ulivi, la ricostruzione dei muri a secco interferiti e la messa a dimora di cespugli e arbusti spontanei, si ricostituisce quindi pienamente l’assetto paesaggistico e architettonico del territorio. A Masseria del Capitano, proprio dove fino a poche settimane fa sorgevano i canopy a protezione degli ulivi, sono stati piantati alberi e arbusti che daranno vita ad una nuova area boscata di oltre due ettari che, grazie a un ulteriore investimento di Tap, sarà fruibile al pubblico con un sentiero dedicato. Al netto dei ripristini, sono state messe a dimora circa 12 mile nuove piante autoctone, in un’area in cui la copertura forestale attuale è molto bassa e si aggira intorno all’uno per cento del patrimonio provinciale. (Res)